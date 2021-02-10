«Как вы смеете!»: Ким Кардашьян обрушилась на троллей, задевших ее семилетнюю дочь

Ким Кардашьян, на фоне слухов о ее разводе с Канье Уэстом, обрушилась на интернет-троллей, усомнившихся в талантах ее дочери.

Гордая Ким опубликовала в Instagram пейзаж, которая нарисовала семилетняя Норт, назвав девочку «маленьким художником». Однако в комментариях некоторые задались вопросом, сама ли Норт нарисовала эту картину, выполненную в стиле умершего в 1995 году известного американского художника Боба Росса, который обучал своей технике в видеоуроках.

«Не играйте со мной, когда дело касается моих детей!!!», — ответила в гневе 40-летняя Кардашьян. Она заявила, что ее дочь вместе с лучшей подругой посещали уроки живописи масляными красками, «где их таланты и творчество поощрялись и развивались».

«Норт невероятно усердно работала над своей картиной. На ее создание ушло несколько недель… Как вы смеете видеть детей, которые делают потрясающие вещи, а потом пытаться обвинять их в том, что он не потрясающие. Перестаньте позориться со своим негативом и позвольте каждому ребенку быть великим», — написала мать четверых детей.

Кардашьян также показала рисунки, которые в детстве рисовал ее муж Канье, демонстрируя, что это наследственный талант.

Рисунки Канье

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка купила корректирующее белье от Ким Кардашьян и насмешила сеть превращением в Винни-Пуха.



Фото Instagram

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