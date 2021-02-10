«Выглядит, как мешок»: круглолицего Игоря Николаева не узнали на спортивном фото

Композитор Игорь Николаев, отдыхающий в Майами и сыгравший в теннис с певцом Леонидом Агутиными и легендарным теннисистом Робертом Левиевым, был не узнан фолловерами.

В Instagram композитор выложил фото с теннисных кортов, написав, что они вместе с Агутиным уже четверть века тренируются у Роберта Левиева, которому исполнился 81 год и которого до сих пор невозможно обыграть.

Подписчики хвалили фото, а одна из фолловеров посчитала, что Игорь Николаев «похож на мешок». И это при молодой жене…

Недавно Игорь Николаев, которому в январе исполнился 61 год, показал фото с маленькой дочкой Вероникой, которая сделала из него «красавицу». Девочка вплела в волосы композитора голубую прядь.

Фото Игоря Николаева из соцсетей.

244

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter