Игорь Николаев стал «красавицей»

Музыкант Игорь Николаев, которому в январе исполнился 61 год, похвастался, что стараниями маленькой дочки он стал «красавицей».

«Стал „красавицей“! Дочка мне приделала голубую прядь. Ну, как вам? В тренде?» — пишет Игорь Николаев в Instagram и показывает, как выглядит благодаря усилиям юной «визажистки».

Недавно Игорь Николаев поделился с фолловерами свежим снимком, который был сделан на берегу Атлантического океана, где у Николаева есть апартаменты в лучшем районе Майами Санни-Айленд. Композитор босиком гулял по пляжу. На нем были джинсы и голубая футболка. Как раз в цвет пряди, которой его украсила маленькая дочь.

Ранее подписчики композитора отметили, как похожа его старшая дочь, Юлия Николаева, на нынешнюю супругу Игоря Николаева, Юлию Проскурякову.

Фото Игоря Николаева из социальных сетей.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter