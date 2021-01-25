Дочь Игоря Николаева поразила сходством с мачехой

Игорь Николаев выложил в сеть фотографию со старшей дочкой Юлией Николаевой, которая родилась в браке композитора с его первой супругой Еленой.

«Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее», — пишет Игорь Николаев в Instagram. Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что девушка очень похожа на нынешнюю супругу Николаева — Юлию Проскурякову.

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Одна из подписчиц написала, что у Юрия Николаева женщины — «все на один тип». Вот недавнее совместное фото композитора и его супруги.

Напомним, что Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой в 2010 году. Их дочке Веронике — пять лет.

Недавно композитор отмечал день рождения — 17 января ему исполнился 61 год. Певец и композитор Владимир Кузьмин оригинально поздравил своего «коллегу по цеху», написав, что «одним годом меньше осталось» и опубликовав их совместное фото в молодости.

А сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сделал неожиданный подарок Николаеву, который одно время был женат на певице. Он с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка».

Фото Игоря Николаева из социальных сетей.

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