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Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева поразила сходством с мачехой

10:32 25 января 2021
Игорь Николаев

Игорь Николаев выложил в сеть фотографию со старшей дочкой Юлией Николаевой, которая родилась в браке композитора с его первой супругой Еленой.

«Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее», — пишет Игорь Николаев в Instagram. Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что девушка очень похожа на нынешнюю супругу Николаева — Юлию Проскурякову.

 

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Одна из подписчиц написала, что у Юрия Николаева женщины  — «все на один тип». Вот недавнее совместное фото композитора и его супруги.

 

Напомним, что Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой в 2010 году. Их дочке Веронике — пять лет.

Недавно композитор отмечал день рождения — 17 января ему исполнился 61 год. Певец и композитор Владимир Кузьмин оригинально поздравил своего «коллегу по цеху», написав, что «одним годом меньше осталось» и опубликовав их совместное фото в молодости.

А сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сделал неожиданный подарок Николаеву, который одно время был женат на певице. Он с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка».

Фото Игоря Николаева из социальных сетей.

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