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Шоу-бизнес

Игорь Николаев «помолодел»

8:41 3 февраля 2021
Николаев с дочкой

Российский музыкант Игорь Николаев опубликовал в Instagram свежее фото. На снимке, сделанном на берегу Атлантического океана, где у Николаева есть апартаменты в лучшем районе Майами Санни-Айленд, композитор выглядит свежо и моложаво.

Певец в джинсах и бирюзовой футболке, которая почти сливается с цветом океанской воды, идет босыми ногами по песку.

Подписчикам Николаева снимок понравился. Они отметили, что певец стал выглядеть гораздо моложе, чем в хмурой и снежной Москве.

Напомним, 17 января Николаеву исполнился 61 год. Певец получил массу поздравлений от родных и «коллег по цеху». Очень неожиданный подарок Николаеву сделал сын Наташи Королевой Архип. Парень с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка», который была очень популярен во время романа Николаева и Королевой.

Фото Instagram/igor_nikolaev_music

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