Игорь Николаев «помолодел»

Российский музыкант Игорь Николаев опубликовал в Instagram свежее фото. На снимке, сделанном на берегу Атлантического океана, где у Николаева есть апартаменты в лучшем районе Майами Санни-Айленд, композитор выглядит свежо и моложаво.

Певец в джинсах и бирюзовой футболке, которая почти сливается с цветом океанской воды, идет босыми ногами по песку.

Подписчикам Николаева снимок понравился. Они отметили, что певец стал выглядеть гораздо моложе, чем в хмурой и снежной Москве.

Напомним, 17 января Николаеву исполнился 61 год. Певец получил массу поздравлений от родных и «коллег по цеху». Очень неожиданный подарок Николаеву сделал сын Наташи Королевой Архип. Парень с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка», который была очень популярен во время романа Николаева и Королевой.

Фото Instagram/igor_nikolaev_music



591

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter