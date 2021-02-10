«Ром, ты что, женат?» Возлюбленный напугал Алину Гросу

Украинская певица Алина Гросу, в жизни которой был болезненный развод, поинтересовалась у возлюбленного, не женат ли он. Этот диалог возник в комментариях к посту певицы, опубликованному в ее Instagram.

«Три дня до премьеры дуэта», — написала Алина Гросу и разместила фото со своим возлюбленным — актером Романом Полянским.

Публикация заинтриговала фолловеров.

«Какая вы красивая пара. Может, вы наконец-то поженитесь», — написала одна из подписчиц.

«Ром, ты что, женат?» — спросила Алина Гросу.

«Ты что, забыла? На тебе» — ответил Роман Полянский.

«Фух. Забыла», — написала певица и добавила слова о недостоверности информации в Википедии.

Напомним, у Алины Гросу появился новый возлюбленный после того, как бывший муж заявил, что никогда ее не любил, и что каждая его следующая женщина богаче предыдущей.

Фото из Instagram Алины Гросу

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