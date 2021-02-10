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Шоу-бизнес

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

13:52 10 февраля 2021
Санта Димопулос

Телеведущая Оксана Марченко, жена политика Виктора Медведчука, которая решила сменить номер своего телефона, опубликованный в сети, получила поддержку от бывшей участницы группы «ВИА Гра» Санты Димопулос. Певица оставила комментарий в Instagram Марченко.

«Так чудесно, что у меня есть вы — люди, которые меня так активно и искренне поддерживают (пишут, звонят, комментируют)», — написала Марченко.

Под этим постом Санта Димопулос оставила комментарий: «Сила в правде». Оксана Марченко эмоционально отреагировала на ее слова: «Спасибо большое, дорогая Санта! Спаси Господи».

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос недавно начала испытывать любовь к цвету, который предпочитают люди с «сильной энергетикой». В честь этого артистка приобрела нижнее белье в соответствующем тоне.

Фото из Instagram Санты Димопулос

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