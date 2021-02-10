Ани Лорак с дочкой заставил задуматься мультфильм

Певица Ани Лорак, посмотревшая вместе с дочкой мультфильм «Душа», осталась под большим впечатлением и посоветовала фолловерам тоже его посмотреть.

О своих впечатлениях певица рассказала в сториз в Instagram. «Душа», по словам Ани Лорак «философский», «заставляющий думать» и «трогающий за сердце». Он рассказывает о том, что «жизнь, это радость, а не боль и страдание», и что мультфильм заставляет искать ответы на возникающие вопросы.

«Душа» — фильм производства студии Pixar. В нем рассказывается о школьном учителе музыки, который всегда мечтал играть джаз. А когда у него появился такой шанс, герой мультфильма провалися в люк и… попал на тот свет. А на самом деле — в больницу, где он лежит в коме. Учитель становится наставником души, цель которого — помочь еще не рожденным детям обрести искру жизни…

Недавно Ани Лорак поделилась своим секретом хорошей физической формы. Певица рассказала о нескольких обязательных упражнениях, с которых она начинает каждое утро.

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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