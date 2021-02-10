Без Верунчика: звезда «Однажды под Полтавой» опечалила фанатов сериала

Украинская актриса Анна Саливанчук сделала неожиданное признание в своем Instagram — ее колоритного «Верунчика» не будет в 12-м сезоне телесериала «Однажды под Полтавой», показ которого который стартует с 15 февраля.

По словам Анны, тяжелое для нее решение было принято, чтобы не рисковать ее здоровьем и не срывать съемки, которые продолжались по 12 часов в сутки.

Однако персонаж Анны в сериале остался, а ее телевизионный «бойфренд» Сашко даже идет делать ей предложение руки и сердца.

Ответ Веры станет известен уже в 14-м, летнем сезоне популярного сериала.

«Не волнуйтесь и не разочаровывайтесь, если все будет хорошо в стране, летний сезон все-таки будут снимать и вы снова увидите платья в горошек», — написала Саливанчук в соцсети.

В комментариях фолловеры высказали свое сожаление в связи с временным уходом Веры из кадра и выразили надежду дождаться «летних» серий с ней.

Напомним, в 2020 году Саливанчук во второй раз стала мамой — у нее родился сын Никита.



226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter