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Шоу-бизнес

Звезда советской эстрады Эдита Пьеха стала прабабушкой

18:49 10 февраля 2021
Эдита Пьеха

У 83-летней певицы Эдиты Пьехи пополнение в семье — ее внучка Эрика Быстрова родила вторую дочку. Об этом сообщает «КП».

Эрике Быстровой — 34 года, ее первой дочери Василисе — семь лет. Внучка Эдиты Пьехи не афишировала свою беременность в соцсетях, но затем опубликовала фото, которое подписала: «Я — мама двоих девчонок».

Новость подтвердил певец Стас Пьеха, брат Эрики.

«Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи», — сказал музыкант.

По его словам, с новорожденной и ее мамой все хорошо.

Ранее Эдита Пьеха рассказала, почему в последние годы практически не выходит в свет.

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