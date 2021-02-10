«Чем занимаются телеведущие во время рекламы»: Лилия Ребрик повеселила «закулисным» видео

Актриса и ведущая утреннего шоу на телеканале «Украина» Лилия Ребрик пригласила фолловеров своего Instagram в закулисье прямого эфира, показав веселое видео.

В кадре она с коллегами шутит, жонглирует фруктами, смеется и даже пытается изобразить акробатический кульбит.

«Вечный вопрос: чем ведущие занимаются во время рекламы. Ловите порцию хорошего настроения», — гласит комментарий к видео.

Напомним, ранее Лилия порадовала поклонников теплым рецептом авторского чизкейка.



225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter