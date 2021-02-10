«Чем занимаются телеведущие во время рекламы»: Лилия Ребрик повеселила «закулисным» видео
Актриса и ведущая утреннего шоу на телеканале «Украина» Лилия Ребрик пригласила фолловеров своего Instagram в закулисье прямого эфира, показав веселое видео.
В кадре она с коллегами шутит, жонглирует фруктами, смеется и даже пытается изобразить акробатический кульбит.
«Вечный вопрос: чем ведущие занимаются во время рекламы. Ловите порцию хорошего настроения», — гласит комментарий к видео.
Напомним, ранее Лилия порадовала поклонников теплым рецептом авторского чизкейка.
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