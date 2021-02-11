«Made in Ukraine»: Maruv и Ани Лорак сделали потрясающий день Киркорову

Филипп Киркоров пригласил на ужин украинских певиц Ани Лорак и MARUV (она, кстати, была в черном парике). Фото с ними российский «поп-король» опубликовал в своем Instagram, назвав девушек красотками «made in Ukraine», а день с ними — потрясающим.

Компанию девушкам составили композитор Димитрис Контопулос и известный бизнесмен из Греции Илиас Кокотос, которых певец назвал dream team.

«Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым — это так заразительно!» — рассказал о событии Киркоров, поблагодарив также повара ресторана.

Примечательно, что свою новую прическу, которая так возмутила фолловеров певца, он в этот раз прикрыл стильным блайзером со стразами.

Отметим, что только неделю назад ресторан в ЦУМЕ Москвы, в котором ужинала компания, победил в III Национальной премии России «Лучшие в индустрии 2020» в номинации «Интерьер года».

Напомним, MARUV несколько дней тому назад тоже была блондинкой.

333

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter