Ирина Билык «спасла» вечер Натальи Могилевской

Певица Ирина Билык помогла коллеге Наталье Могилевской определиться с фильмом на вечер, рекомендовав ей посмотреть мини-сериал «Ферзевый гамбит» (известен также как «Ход королевы»).

Певицы обменялись соответствующими комментариями в Instagram.

«Свободный вечер. Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино и отвечать на ваши вопросы в стори», — написала Могилевская.

«Наташенька, посмотри „Ход королевы“, мне понравился», — отозвалась Билык.

«Ирина, моя королева, конечно посмотрю», — ответила ей Наталья.

В основе сценария сериала лежит одноименный роман Уолтера Тевиса, вышедший в 1983 году. Действие разворачивается в 60-х годах прошлого века в США. Главная героиня Бет Хармон осиротела в возрасте девяти лет. Оказавшись в приюте для девочек, она неожиданно открывает в себе страсть к шахматам. Выясняется, что у Бет талант. Далее рассказывается о том, как Хармон проходит путь от обучения древней игре в подвале приюта до победы над сильнейшими в мире шахматистами.

Консультантом создателей мини-сериала стал 13-й чемпион мира по шахматам, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Гарри Каспаров.

Напомним, ранее Могилевская опубликовала на своей странице шуточный снимок, на котором ее показала себя «в образе» игрушечного лилового медведя.



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