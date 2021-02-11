Волшебно: невестка Софии Ротару похвасталась шикарным домом певицы

Невестка известной певицы Софии Ротару, Светлана Евдокименко, показала, как зимой выглядит их трехэтажный особняк под Киевом.

В Instagram она выложила фотографию дома в Конча-Заспе, стоящего среди огромных сосен, немного припорошенных снегом. Сейчас территория вокруг дома укрыта снегом, а летом там шикарно цветут розы, гортензии и лилии.

Дом похож на сказочный, на что обратили внимания подписчики невестки Софии Ротару.

А вот так выглядит дом внутри — это фото Светлана Евдокименко сделала на Рождество, когда на праздник собралась вся семья, в том числе и внуки певицы.

Недавно 73-летняя певица поделилась секретом своей молодости. София Ротару напомнила, что живет в загородном доме — бассейн, массаж и свежий воздух, а также общение с родными и близкими позволяют ей не стареть. Она также рассказала, что увлекается рыбалкой и игрой в преферанс. Компанию ей составляют младшая сестра Аурика и подруга Оксана.

Фото Софии Ротару из социальных сетей.

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