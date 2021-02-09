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Шоу-бизнес

София Ротару сообщила рецепт своей молодости и красоты

14:07 9 февраля 2021
Ротару

Известная и любимая многими певица София Ротару, красотой которой до сих пор восхищаются поклонники, поделилась рецептом своей молодости.

В программе «Жизнь известных людей» 73-летняя певица напомнила, что живет в загородном доме. Бассейн, массаж и свежий воздух, а также общение с родными и близкими позволяют ей не стареть.

Увлекается Ротару рыбалкой и игрой в преферанс. Компанию ей составляют младшая сестра Аурика и подруга Оксана.

Кроме того, София Михайловна очень любит и умеет готовить. Это тоже приносит ей удовольствие.

Ротару до сих пор выступает. Ее часто приглашают на концерты и корпоративы. Певица никогда не отказывает друзьям.

Фото instagram.com/sofiarotaru.official

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