София Ротару сообщила рецепт своей молодости и красоты
Известная и любимая многими певица София Ротару, красотой которой до сих пор восхищаются поклонники, поделилась рецептом своей молодости.
В программе «Жизнь известных людей» 73-летняя певица напомнила, что живет в загородном доме. Бассейн, массаж и свежий воздух, а также общение с родными и близкими позволяют ей не стареть.
Увлекается Ротару рыбалкой и игрой в преферанс. Компанию ей составляют младшая сестра Аурика и подруга Оксана.
Кроме того, София Михайловна очень любит и умеет готовить. Это тоже приносит ей удовольствие.
Ротару до сих пор выступает. Ее часто приглашают на концерты и корпоративы. Певица никогда не отказывает друзьям.
Фото instagram.com/sofiarotaru.official13
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