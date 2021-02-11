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Шоу-бизнес

Ирина Федишин развенчала миф о Майкле Джексоне

2:33 12 февраля 2021
Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин, которая отдыхает с семьей в Доминикане, побывала на экскурсии в городе Casa de Campo и «разоблачила» местный миф о певце Майкле Джексоне.

В Instagram она выложила несколько фотографий, сделанных во время экскурсии по «городу художников» или, как еще называют Casa de Campo, «городу миллионеров».

«Этот город даже очень небольшой, но очень красивый и уютный. Исторической ценности как таковой не несет, но от прогулки по нему получаешь настоящее эстетическое удовольствие. На последнем фото — церковь Св. Станислава, где, по легендам, венчался Майкл Джексон. Но на самом деле, это история придумана для туристов», — пишет Ирина Федишин.

А вот и та самая церковь.

Недавно Ирина Федишин показала фолловерам блюдо из ресторана, которое ее насторожило — певица никак не могла принять решение, есть ли ей или лучше не пробовать мексиканское буррито. Рядом с корожом, начиненном мясом, на блюде лежало нечто темное и пюреобразное. Позже оказалось, что это всего лишь черные бобы.

Фото Ирины Федишин из социальных сетей.

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