«Какитто»: Ирина Федишин решилась отведать жутковатое на вид блюдо

Певица Ирина Федишин, отдыхающая с семьей в Доминикане, показала, чем их кормили в ресторане, очень настороженно отнесясь к одному из поданных блюд.

Ирине Федишин досталось буррито — корж с начинкой. Мексиканское блюдо, по ее словам, выглядело «не очень». Видео, снятое в ресторане, она выложила в сториз в Instagram.

Она все еще сидела над «буррито — какитто», в то время как ее спутникам уже принесли десерт. Темная смесь, которую с осторожностью попробовала певица, оказалась всего навсего черной фасолью, взбитой блендером.

Певица с семьей «высадилась» в Доминикане и отпраздновала там день рождения. По ее словам, когда она прилетела на курорт, из-за разницы во времени в Украине уже наступило 1 февраля, а в «теплых краях» все еще было 31 января.

Ирина Федишин за время отдыха уже успела «выгулять» несколько купальников, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

Фото Ирины Федишин из социальных сетей.

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