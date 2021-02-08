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Шоу-бизнес

Морская звезда: Ирина Федишин в купальнике восхитила поклонников

10:44 8 февраля 2021
Ирина Федишин

Популярная певица Ирина Федишин, которая вместе с мужем и сыновьями отдыхает в Доминиканской республике, впечатлила поклонников фигурой в купальнике. Артистка засыпала свой Instagram яркими пляжными фото, на которых она позирует на берегу океана. На отдых Ирина взяла целую коллекцию купальников, выгодно подчеркивающих ее формы.

Она позирует в бикини, ярком розовом купальнике с воланом на груди и в цельном черном с пикантными вырезами на животе.

Поклонники пришли в восторг от пляжных фото Ирины и в комментариях засыпали ее комплиментами.

Напомним, в Доминикане Федишин отпраздновала свой день рождения. 1 февраля ей исполнилось 34 года.

Кстати, в Доминикане отдыхают Ксения Мишина с Александром Эллертом. Звезды случайно встретились в японском ресторане.

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