«Мечтаю, чтобы отрезали конечности»: Огневич разрыдалась из-за вскрывшейся аферы

Украинская певица Злата Огневич возмущена, что ее именем воспользовался аферист, который получил пять тысяч долларов. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Злата Огневич записала видео, на котором со слезами на глазах эмоционально рассказывает, как год назад мошенник взял от имени ее команды предоплату у украинского бренда в размере пять тысяч долларов за оказание певицей рекламных услуг.

«Это колоссальный удар по моей репутации и репутации моей команды. Я обещаю, что найду эту сволочь и заставлю отвечать за свой поступок», — сказала Огневич.

«Как можно такие огромные деньги отдавать неизвестно кому, неизвестно за что, а я об этом узнаю только год спустя», — поражается артистка.

«Я в полнейшем бешенстве! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления», — добавила Огневич.

Ранее Злата Огневич была возмущена поведением детей на площадке.

Фото из Instagram Златы Огневич

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