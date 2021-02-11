«Мечтаю, чтобы отрезали конечности»: Огневич разрыдалась из-за вскрывшейся аферы
Украинская певица Злата Огневич возмущена, что ее именем воспользовался аферист, который получил пять тысяч долларов. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
Злата Огневич записала видео, на котором со слезами на глазах эмоционально рассказывает, как год назад мошенник взял от имени ее команды предоплату у украинского бренда в размере пять тысяч долларов за оказание певицей рекламных услуг.
«Это колоссальный удар по моей репутации и репутации моей команды. Я обещаю, что найду эту сволочь и заставлю отвечать за свой поступок», — сказала Огневич.
«Как можно такие огромные деньги отдавать неизвестно кому, неизвестно за что, а я об этом узнаю только год спустя», — поражается артистка.
«Я в полнейшем бешенстве! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления», — добавила Огневич.
Ранее Злата Огневич была возмущена поведением детей на площадке.
Фото из Instagram Златы Огневич280
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