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Шоу-бизнес

Голубь шокировал сбежавшего из снегов в Доминикану Юрия Ткача

14:52 11 февраля 2021
Юрий Ткач

Комик Юрий Ткач, который накануне «сбежал» из заснеженного Киева и вместе с семьей прилетел на отдых в Доминикану, первым делом увидела на пляже… голубя.

В сториз в Instagram он выложил видео с привычной для украинцев птицей, разгуливавшей под пальмами.

Это что, голубь?" — говорит Юрий Ткач и поднимает камеру, чтобы снять пальмы. В это время птица скрывается за шезлонгами. «А… Показалось», — «успокаивается» юморист.

 

А еще два дня назад он постил «морозные фоточки» из Киева. «Місяць лютий — Ткач надутий», — комментировал свое фото закутанный юморист.

 

Недавно артист и юморист, который ранее принимал участие в шоу «Танці з зірками», попытался повторить разученные па, однако практически сразу же потянул мышцу. Так что он «всеми руками и ногами» открещивается от участия в следующих «Танцях».

Фото Юрия Ткача из социальных сетей.

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