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«Моя сестра»: звезда «Мандалорца» и «Игры престолов» поддержал брата, объявившего себя женщиной

17:34 11 февраля 2021
Педро Паскаль

45-летний американо-чилийский актер Педро Паскаль, известный по сериалам «Игра престолов» (где он сыграл роль принца Оберина Мартелла), «Мандалорец», «Баффи — истребительница вампиров», поддержал своего младшего брата, объявившего себя трансгендерной женщиной. Паскаль опубликовал в Instagram обложку журнала Ya с фотографией Люкс (в прошлом Лукаса) и гордо написал: «Моя сестра, мое сердца, наша Люкс».

28-летняя Люкс, изучающая актерское мастерство в Нью-Йорке, рассказала в интервью, что начала гормональную терапию в июле.

«Мой переход стал чем-то очень естественным для всех в моей семье. Как будто это было то, чего они и ожидали», - сказала она. И призналась, что Педро очень помог ей обрести свою истинную личность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший профессиональный рестлер объявил себя женщиной.

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