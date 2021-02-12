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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева удивила сходством с Наташей Королевой

4:21 13 февраля 2021
Игорь Николаев

Композитору Игорю Николаеву уже не в первый раз говорят, что его нынешняя супруга, Юлия Проскурякова, очень похожа на его бывшую жену Наташу Королеву (они состояли в браке с 1992 по 2001 год).

Так, в Instagram Игорь Николаев выложил видео с супругой, а также их с Юлией Проскуряковой дочкой Вероникой и дочерью композитора от первого брака Юлией.

Сначала на видео показана супружеская пара, а потом и девочки — старшая учит младшую верховой езде.

Один из комментариев, набравший больше всего «лайков», как раз посвящен «похожести» Проскуряковой и Королевой.

Кстати, когда композитор показал подписчикам фото со старшей дочкой, Юлией Николаевой, подписчики также обратили внимание на ее сходство с нынешней женой Игоря Николаева, Юлией Проскуряковой.

Фото Игоря Николаева из социальных сетей.

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