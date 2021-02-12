Певица Слава Каминская попалась на нарушении ПДД

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно попробовала новый эротический образ, продемонстрировала, как она нарушает правила дорожного движения. Ролик артистка разместила в сториз своего Instagram.

На видео запечатлена поездка в авто Славы Каминской. При этом видно, что дети сидят не в детских креслах — это нарушение ПДД, за которое полагается штраф.

Напоминаем, закон запрещает перевозить детей до 12 лет и ростом до 145 см без специальных средств (автокресел). За отсутствие такого приспособления полагается штраф в размере 510 гривен.

Ранее сообщалось, что певица Слава Каминская во время отдыха на Мальдивах выложила в соцсеть «постельное» видео, которым шокировала своих поклонников.

Фото из Instagram Славы Каминской

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter