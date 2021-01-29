«Не удалю это»: Слава Каминская среди ночи из постели пожаловалась на возлюбленного
Певица Слава Каминская, отдыхающая на Мальдивах и жаловавшаяся на своего спутника, опубликовала в сосетях видео с «шокирующим» контентом, снятое в постели.
Видео она разместила в сториз в Instagram. «Шок-контент. Пока мой спит, я ем семечки на Мальдивах. Не удалю отсюда это сториз. Просто послушайте», — говорит «под покровом ночи» певица. На видео слышно сопение спящего рядом мужчины. «Жизненно», — добавляет Каминская.
Ранее Слава Каминская жаловалась на свою фигуру. Певица выложила в сеть видео, на котором она в закрытом купальнике, поворачиваясь боком к зеркалу говорит одну фразу: «Я — жирная».
А недавно певица фотографировалась в 15-градусный мороз в свадебном платье — она участвовала в фотосессии своей подруги Карины Болмашновой, дизайнера платьев. На вопрос подружек, собралась ли она замуж, Каминская ответила, что замуж невтерпеж, но она потерпит.
Фото Славы Каминской из социальных сетей.78
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