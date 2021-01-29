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Шоу-бизнес

«Не удалю это»: Слава Каминская среди ночи из постели пожаловалась на возлюбленного

15:30 29 января 2021
Слава Каминская

Певица Слава Каминская, отдыхающая на Мальдивах и жаловавшаяся на своего спутника, опубликовала в сосетях видео с «шокирующим» контентом, снятое в постели.

Видео она разместила в сториз в Instagram. «Шок-контент. Пока мой спит, я ем семечки на Мальдивах. Не удалю отсюда это сториз. Просто послушайте», — говорит «под покровом ночи» певица. На видео слышно сопение спящего рядом мужчины. «Жизненно», — добавляет Каминская.

Ранее Слава Каминская жаловалась на свою фигуру. Певица выложила в сеть видео, на котором она в закрытом купальнике, поворачиваясь боком к зеркалу говорит одну фразу: «Я — жирная».

А недавно певица фотографировалась в 15-градусный мороз в свадебном платье — она участвовала в фотосессии своей подруги Карины Болмашновой, дизайнера платьев. На вопрос подружек, собралась ли она замуж, Каминская ответила, что замуж невтерпеж, но она потерпит.

Фото Славы Каминской из социальных сетей.

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