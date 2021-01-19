«Невеста — недорого»: Славе Каминской «замуж невтерпеж»

Певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фото в свадебном платье. Артистка участвовала в фотосессии своей подруги Карины Болмашновой, дизайнера платьев.

Молодой женщине пришлось позировать в 15 градусный мороз на улице в тонком свадебном наряде. При этом Каминская шутила: «Невеста не нужна? Недорого».

На вопрос подружек, собралась ли она замуж, Каминская ответила, что замуж невтерпеж, но она потерпит.

«Королевна превратилась в снежную королевну. Розовые розы, крошки, за мной», — так актриса подбадривала себя и своих подруг.

«А замуж невтерпеж. На улице -15, я больная, но красивая. Чего не сделаешь ради подруги», — слова певицы под «свадебным» фото.

На снимке актриса предстала в белоснежном свадебном платье в пол, ее образ дополняла блестящая диадема с камнями.

Фанаты засыпали Славу комплиментами, называя ее Снегурочкой, Снежной королевой, красавицей, роскошной.

Напомним, Слава Каминская дважды была замужем. С киевским бизнесменом Евгением брак просуществовал чуть более года. Второй семейный союз с пластическим хирургом Эдгаром Каминским продержался пять лет. У пары родились двое детей. Летом 2019 года супруги расторгли брак, но сохранили дружеские отношения.

Двух своих бывших мужей Каминская встретила в этом году на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото Instagram/babaslavka

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