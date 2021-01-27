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Шоу-бизнес

«Я — жирная»: Слава Каминская пожаловалась на фигуру

12:12 27 января 2021
Слава Каминская

Певица Слава Каминская, отправившаяся отдыхать на Мальдивы, не довольна своей фигурой.

В сториз в Instagram Каминская выложила видео, на котором она в закрытом купальнике, поворачиваясь боком к зеркалу говорит одну фразу: «Я — жирная».

Певица не впервые иронично «проходится» по своей внешности. Так, недавно ее фото назвали «красотой», на что певица отреагировала: «Дама накрашенная, отфотошопленная — 1 штука».

Напомним, что Слава Каминская показала фолловером архивное видео с ее «первыми шагами к популярности». Видео было снято, когда 21-летняя певица принимала участие в телепроекте «Остров искушений». Ее там представляют паспортным именем — Ольга Кузнецова. Телеведущая Леся Никитюк, отреагировавшая на видео, заметила, что «угорает» «на внешние данные» Каминской. А певец Виталий Козловский отметил, что годы певице «к лицу».

Фото Славы Каминской из социальных сетей.

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