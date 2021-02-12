Ани Лорак раскрыла интимную подробность приема ванной

Певица Ани Лорак рассказала, как ей удается восстанавливаться после трудных съемок или концертов.

По словам актрисы, она любит медитировать в горячей ванне с пеной. При этом должны быть зажжены свечи.

Это ее вдохновляет, напитывает и дает возможность привести себя в состояние гармонии и покоя. Лорак отмечает, что приходит осознание того, что все разворачивается в нужном направлении и все будет хорошо.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак прекрасно выглядит. Ее фигуре можно только позавидовать. Певица рассказала, что с юности следит за своим телом, обязательно делает зарядку дома и посещает спортзал. После тренировки контрастный душ и легкий завтрак.

Фото Instagram/anilorak

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