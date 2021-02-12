Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко
Актриса Ольга Сумская очень расстроилась из-за несчастья случившегося с домашним питомцем Оксаны Марченко.
Марченко сообщила в соцсети, что ее любимец Кокосик с тяжелейшим сердечным приступом попал в больницу. Котенок два дня провел на аппарате искусственной вентиляции легких. Но уже появилась надежда на то, что домашний любимец поправится.
Сумская очень эмоционально отреагировал на эту новость и сообщила, что даже заплакала, узнав о бедном животном.
Напомним, во время съемок одного из сезонов талант-шоу «Х-Фактор», где Марченко была ведущей, она изменила внешность, перекрасившись в блондинку и подкорректировав лицо. Тогда в сети ее обвинили в попытках внешне подражать известной украинской актрисе Ольге Сумской.
Фото likeness.ru/262
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