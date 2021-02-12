«Эти злые дни вокруг семьи»: Оксана Марченко сообщила о беде с котом

Телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, ранее рассказавшая о телефонных звонках хейтеров, рассказала о «злых днях вокруг семьи» и беде, случившейся с ее любимым котом.

«Эти злые дни вокруг семьи не обошли стороной и моего любимого котика. С тяжелейшим сердечным приступом Кокосик попал в больницу… Мы были на грани: два дня на аппарате искусственной вентиляции легких, реанимация», — пишет телеведущая в Instagram.

Она отметила, что на данный момент появилась надежда на то, что ее домашний любимец поправится, и опубликовала видео с котом в ветклинике.

Напомним, что недавно данные Марченко попали в базы «Миротворца». Причиной названы, в частности, финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание агрессии России, участие в пропагандистских мероприятиях РФ антиукраинского характера и попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото со странички Оксаны Марченко в соцсетях

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