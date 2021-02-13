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«Веселый и родной»: Билык обратилась со словами любви к своему «гостевому мужу»

8:28 13 февраля 2021
Семейное фото

Украинская певица Ирина Билык поздравила на днях с днем рождения своего мужа, российского режиссера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова, которому исполнилось 48 лет.

«С Днем Рождения, Аслан! Талантливый, добрый, весёлый и родной. Пускай всё в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим», —  обратилась к именнику певица.

Ее фолловеры присоединились к поздравлениям, пожелав, чтобы все мечты Аслана сбывались.

В свою очередь, сам Ахмадов в Facebook поздравил сам себя, не упомянув при этом Ирины, но обратившись «ко всем друзьям».

«Становясь старше, отчетливее осознаешь, что ты — это те кто тебя окружает. Сильнее любишь родителей, потому что понимаешь, что они не молодеют, и что жизнь неизбежно поставит тебя на их место. Своего стремительно растущего сына, потому что, его будущее мира в котором ему прийдется жить, тебя пугает гораздо больше твоего личного. Своих добрых друзей. Особенно тех у кого, жизнь сложилась не так, как казалось, что она сложится, когда вам было двадцать», — пофилофствовал он.

Как известно, Ирина Билык и Аслан Ахмадов живут в гостевом браке. В апреле 2020 года певица в одном из интервью призналась, что ее устраивает такая форма отношений с Ахмадовым.

«Это суперотношения, потому что скучаешь, когда он не приезжает. Ты его любишь, потом вы снова расстаетесь», — описала она тогда отношения с мужем.

9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать. У певицы также есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.

А в конце января Билык неожиданно вспомнила о другом своем супруге (теперь уже бывшем) — продюсере Юрии Никитине.

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