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Стала «гейшей» с мужем и другом: дочь Аллы Пугачевой встретила китайский Новый год в необычном наряде

8:51 13 февраля 2021
Кристина Орбакайте

В ночь с 11 на 12 февраля многие жители Земли отмечали китайский Новый год. Исключением не стала и 49-летняя дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте.

На своей личной странице в Instagram артистка показала, как отметила праздник. Сама она примерила образ гейши, одев халат в духе кимоно и выложив на стол китайские палочки.

Также певица накрыла стол в красных оттенках и позаботилась о восточной атрибутике — китайских фонариках, ярком драконе и салфетках с иероглифами.

При этом Кристина отметила, что провела новогодний вечер вечер в компании мужа Михаила Земцова и своего друга — дизайнера Игоря Гуляева.

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«Решили проводить Крысу и встретить Быка, по Восточному», — написала старшая дочь Аллы Пугачевой.

Фолловеры с радостью приветствовали креативность певицы, назвав устроенный ею праздник изысканным.

Напомним, ранее стало известно, почему Орбакайте не приняли в Московское академическое хореографическое училище, даже несмотря на связи и популярность матери.

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