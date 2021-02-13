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Вышла замуж за Лихуту фиктивно, ради квартиры: Таисия Повалий сделала важное признание

11:55 13 февраля 2021
Повалий и Лихута

Продюсер Игорь Лихута стал вторым мужем украинской певицы Таисии Повалий, агитировавшей в свое время голосовать за одиозного президента Виктора Януковича.

После победы на «Славянском базаре» государство выделило ей комнату в гостинице, и она была «на седьмом небе от счастья», пишет ЭГ.

Однако через некоторое время мэр Киева дал Тае отдельную квартиру, и перед женщиной встала дилемма.

«По закону мне с сыном была положена двушка, а если бы у меня был муж, даже трешка. И я была вынуждена предложить Игорю жениться на мне. Если бы не предложила, может, мы бы до сих пор не были бы женаты. Можно сказать, что наш брак начинался как фиктивный — ради жилплощади», — вспоминает певица.

А уже через несколько лет Повалий приобрела виллу на берегу моря близ испанского курорта Торревьеха, где регулярно отдыхает.

При этом она уверяет, что всего в жизни добилась сама — упорным трудом.

Кроме того, даже нынешние непростые времена артистка встречает спокойно, с пониманием ситуации и принятием происходящего.

«Все праздники отмечаем в кругу семьи, дома. Новые реалии нас не испугали, наоборот. Мы больше сплотились, больше разговариваем, больше стали понимать друг друга. Когда под одной крышей собираются мама, я, сын и внук, это четыре поколения рода. Вы не представляете, как интересно наблюдать за характерами каждого. Как трогательно видеть в маленьком нашем продолжателе какие-то черты бабушки, а в сыне замечать себя. Время как будто остановилось. Думаю, не просто так. Я ощутила ценность того, что мы раньше не успевали заметить», — рассказывает Таисия.

Напомним, ранее Повалий похвалилась своим талантом обходиться без кулинарных изысков — на здоровой деревенской еде, которую ей ежемесячно доставляют родственники из села.

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