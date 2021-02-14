Тайно усыновили мальчика из Армении: у покойного Кобзона обнаружился еще один наследник

У покойного певца Иосифа Кобзона, известного своими крынашистскими взглядами, обнаружился еще один тайный наследник. Оказывается, помимо 47-летнего Андрея Кобзона, который закончил музыкальный институт в Голливуде и затем занялся бизнесом, пара в свое время усыновила мальчика из Армении.

Об этом вдова певца Нелли Кобзон рассказала в эфире одной из передач на российском ТВ, пишет ЭГ.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание», — объяснила Кобзон.

Помимо этого, о мужчине мало что известно. Как следует из видео, это уже немолодой человек в сединах.

Скрин видео

Поклонники недоумевают, как паре так долго удавалось скрывать еще одного отпрыска, а главное — зачем.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года, т. е. за две недели до 81-летия. Как выяснилось, он в течение 10 лет страдал онкологическим недугом.

В Украине певец известен, как сторонник аннексии Крыма и друг террористов «ДНР».

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