Жизнь превратилась в ад: Сергей Соседов рассказал о болезни, которая «страшнее коронавируса»

Фигурант базы «Миротворца», известный антиукраинский пропагандист, украинофоб, а также человек, оправдывающий российскую агрессию в Крыму, музыкальный критик Сергей Соседов признался, что болен неизлечимой болезнью, симптомы которой проявляются каждую весну, пишет «Собеседник».

Так, он признался, что в мае его жизнь «превращается в ад», при этом ощущения кажутся ему намного страшнее коронавируса.

«У меня закладывает нос так, что никакие капли пробить его не могут. Состояние отвратительное: ты лежишь пластом и не можешь даже подняться. При этом температура опускается: становится в районе 35,9−36,2. Когда это случилось в прошлом году впервые, я понял, что нужно вызывать врача. Я еле встал с постели. Чувствую, что серьезно заболел. Позвонил в больницу. Но медики, когда узнали, что у меня температура 36,2, приходить домой отказались. Мол, вы сами записывайтесь на прием к терапевту. Я был ошарашен! Сказал регистратору: «Вы знаете, дорогой мой, я по квартире не могу передвигаться, не то что до вашей больницы идти! Я боюсь, как бы это не были последние дни моей жизни. Я совершенно не понимаю, что со мной происходит. Такого никогда еще не было», — говорит Соседов.

В итоге врач все же пришла к нему на дом. Медик осмотрела Соседова и прописала кучу лекарств: антибиотик, противовирусный и антигистаминный препараты, а также таблетки для горла.

«Я все купил и пропил, как было сказано, но состояние мое не улучшилось. Мне казалось, что стало даже хуже. Все это длилось долго: месяца полтора. Таблетки глотал, а толку — ноль! Я был никакой, и никто не знал, что делать. Все прошло будто само: как рукой сняло в один миг. В этом году ситуация повторилась. Дышать невозможно, горло болит, нос не отпускал. Я пил таблетки, но казалось, что они еще больше продуцировали белесую вязкую неприятную массу. Вообще, у меня было ощущение, что мой организм превратился в большой комбинат по производству мокроты», — рассказал пропагандист.

Он вновь обратился к врачам. На сей раз — к аллергологам. Сдал анализы, но аллергии они не выявили.

«Если это был коронавирус, то тогда под него можно любую болезнь списать! А что же у меня было в прошлом году? Тоже коронавирус? Но тогда о нем никто и не слыхивал! После мая я ничем не болел. Как у меня появились антитела, тоже не предполагаю. Зато жду новой весны. Я понимаю, что вся эта чехарда с самочувствием начнется по новой. Как спасаться, я не знаю. И врачи ничего не говорят, что со мной происходит… А мне кажется, что это страшнее коронавируса…» — говорит Соседов.

Как писали «ФАКТЫ», недавно музыкальный критик жестко прошелся по новому творчеству Софии Ротару. Соседов считает, что артистке пора завершать песенную карьеру. Более того, критик уверен, что Ротару и сама понимает, что ей не стоит выступать, но боится обидеть приглашающую сторону.

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