Все начиналось с шоколадного сердца на День Валентина: Ольга Сумская рассказала об истории любви с Виталием Борисюком

Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram фото с любимым мужем Виталием Борисюком. В посте артистка рассказала, с чего началась их история любви.

«Все начиналось с шоколадного сердца, 30 лет назад, именно на Валентинов день! Спасибо, любимый, @vitaliyborysyuk за прекрасный, романтичный настрой!», — написала она.

Ранее в интервью СМИ Ольга Сумская и Виталий Борисюк рассказывали, что все началось со студенческой новогодней вечеринки у друзей, где впервые встретились будущие супруги.

«Я Виталия когда увидела, никогда бы не сказала, что это мой муж. Потому что он пришел в театр, как победитель на белом коне „я буду играть главные роли“, он собственно и получил главные роли. Но произошло то, что произошло, об этом уже слагают легенды „самый бурный театральный роман за последние 20 лет“, это правда, никто нас не превзошел», — рассказала Ольга.

Молодые люди время от времени виделись в институте, а затем им достались роли влюбленных в мюзикле Кандид. Тогда-то и завязался роман между артистами.

«Когда он ворвался в мою жизнь, он все изменил. Это просто родной человек. Я порой смотрю и думаю, как он похож на мою маму чем-то, на мою прабабушку даже чертами лица. Думаю, вот неслучайно Господь послал мне этого человека», — добавила Сумская.

Как писали «ФАКТЫ», ранее актриса рассказала, что супруги должны доверять друг другу и постоянно держать себя в форме, чтобы отношения были крепкими. По ее мнению, для стабильных и крепких отношений очень важно уважать право друг друга на свои интересы и хобби.

А недавно Сумская сообщила, что очень расстроилась из-за несчастья случившегося с домашним питомцем Оксаны Марченко. Марченко сообщила в соцсети, что ее любимец Кокосик с тяжелейшим сердечным приступом попал в больницу.

Фото: www.instagram.com/p/CLREAWXh1Zn/

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter