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Шоу-бизнес

«Любовницу забыли!» Королева «растаяла» в страстных объятиях Тарзана

19:43 14 февраля 2021
Тарзан и Королева

Певица Наташа Королева опубликовала в соцсети видео с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном). Пара позирует в объятиях друг друга, нежно улыбаясь и держась за руки.

«Влюбленные! С нашим праздником!» — подписала видео Королева.

Вероятно, после громкого скандала с изменой Тарзана Наташа и Сергей собираются, показать, что в их жизни все наладилось.

В начале января супруги побывали на Занзибаре, где записали совместную песню «Гори, гори» и приняли участие в съемках реалити-шоу «Племя».

К сожалению, некоторые фолловеры Королевой хорошо помнят, как в прошлом году в их с Тарзаном семье случился разлад. Танцовщика уличили в измене, позже он и сам признался в содеянном. Тогда многие фанаты заподозрили парочку в «наигранности» и попытке повысить свои гонорары.

Поэтому и комментарии были во многом не самыми доброжелательными.

Недавно Королева опубликовала фото и видео с юбилея ее мамы Людмилы Порывай, который та отметила в Майами. Подписчики певицы назвали ролик фильмом ужасов.

Фото vokrug.tv/

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