«Слишком горячо»: Леся Никитюк возбудила женатого Владимира Остапчука

Телеведущая Леся Никитюк подготовила шикарные «валентинки» ко Дню всех влюбленных.

«Happy Valentine’s Day! Уважаемый Валентин… Валентинка готова! Девченки, красное или белое сегодня?» — таким комментарием Леся Никитюк сопроводила фотографии, выложенные в Instagram. На одной из них она позирует в коротком белом платье с оголенными плечами и глубоким декольте, а на втором — в длинном красном, вырез которого красиво подчеркивает грудь.

Под постом «отметился» телеведущий Владимир Остапчук, написавший, что все это слишком «горячо». А одна из подписчиц предложила Лесе Никитюк надеть белое утром, а вечером — красное. В ответ телеведущая предположила, что в обед хорошо пойдет сухое…

Недавно Леся Никитюк выложила в сеть фото, на которых она рекламировала услуги одного из почтовых операторов — телеведущая позировала, надев на себя… коробку для посылок.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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