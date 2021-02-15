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Шоу-бизнес

«Дорогущему ремонту хана!» Оля Полякова в бешенстве показала аварию в квартире

13:17 15 февраля 2021
Оля Полякова

Певица Оля Полякова пожаловалась на коммунальщиков, из-за которых дорогостоящему ремонту в ее квартире «приходит хана».

В сториз в Instagram она выложила несколько видео, показав, как вода с крыши и с выросших на ее окне огромных сосулек протекает в комнату.

«Ни ЖЕК, ни Печерская райадминистрация трубки не берут…» — сетует певица и показывает огромные ледяные «сталактиты», которые выросли за ее окном. Эти глыбы располагаются прямо над пешеходной зоной.

«Это продолжается много лет. Я к ним обращаюсь, я с ними ругаюсь, но все все-рав-но!» — жалуется певица.

Она также показала, как с потолка в ее квартире капает вода и как под лампой стоит собирающий ее тазик. «Вот мой дорогущий ремонт, которому потихоньку приходит хана. Вот, посмотрите. Я только весной сделала ремонт…» — сокрушается Оля Полякова.

Ранее Оля Полякова выложила в сеть фото ко Дню Святого Валентина. Вместо того, чтобы показать фото со своей парой, певица предпочла продюсера Михаила Ясинского, который родился как раз 14 февраля.

Фото — скриншот.

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