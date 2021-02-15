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Шоу-бизнес

Оля Полякова в День влюбленных предпочла мужу «Мишарика»

10:28 15 февраля 2021
Полякова

Певица Оля Полякова, на которую из-за высказываний обиделись ее коллеги по цеху, в День святого Валентина опубликовала в соцсети фото с продюсером Михаилом Ясинским.

Ясинский 14 февраля отметил свой день рождения и певица трогательного его поздравила, уточнив, что считает членом своей семьи.

«Мишарик! Так случилось тебе родиться в день, в который, все влюблённые выкладывают фотки со своей парой, а я выкладываю с тобой, но не только потому, что у тебя день рождения. Хотя у тебя он, и я желаю тебе всего самого лучшего, а еще и потому, что ты в некотором смысле тоже моя пара. С тобой мы так много прошли и достигли, что я считаю тебя не только моим другом, партнером, соратником, советчиком, защитником, но и частью своей семьи! Будь здоров счастлив и реализован, мой partner in crime!», — написал певица.

В Instagram у Ясинского тоже масса фотографий с Поляковой.

Напомним, певица замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двоих дочерей.

Фото Instagram/polyakovamusic, Instagram/mikeyasinsky

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