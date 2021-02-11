15-летняя дочь Поляковой рассказала, как познакомила родителей с бойфрендом

Старшая дочь Оли Поляковой Маша, победившая свой страх, рассказала, как познакомила родителей с бойфрендом. 15-летняя девушка не скрывает, что встречается с парнем по имени Андрей. Их отношения завязались в марте прошлого года. Сначала родители Маши восприняли новость об избраннике в штыки. Но после знакомства и наставлений, воспринимают выбор дочери.

В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Маша рассказала, что официально представила бойфренда звездной маме. Он с фруктами пришел к ним домой. Оля разрешила им встречаться, но дала наставления.

«Она сказала: ни, ни ни. Только поцелуи, и ничего большего», — поделилась Маша.

По словам дочери Поляковой, знакомство Андрея с отцом выглядело довольно странным.

«Он заходит за мной, а папа просит: «Пожалуйста, купи мне кофе, у нас сломалась кофеварка», — рассказала Маша.

С родителями Андрея она также знакома, бывала у них дома. Говорит, что все получилось очень спонтанно.

«Это был какой-то вечер, я тогда забыла ключи. Папа с Алисой были тогда на даче, а мама должна была вернуться поздно, около 23-х. А это где-то был 20-й час, было очень холодно, шел дождь и он сказал: „Не хочешь ко мне заехать?“. Так мы заехали, они меня угостили биточками с курицей», — поделилась дочь Поляковой.

15-летнюю Машу называют копией звездной мамы. Вместе они позируют в купальниках. Девушку часто критикуют в сети, но она старается не обращать на это внимания. Она активно ведет соцсети, зарабатывает на рекламе, создала свою группу и мечтает о карьере певицы.

Фото Instagram.com/mashapolyakova

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter