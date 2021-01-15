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Шоу-бизнес

"Трусы еще выше надо": дочь Поляковой впечатлила откровенным купальником

20:58 15 января 2021
Мария Полякова

Старшая дочь Оли Поляковой Мария, которая ранее отказалась выйти замуж на Мальдивах, похвалилась новым купальником, опубликовав в соцсети серию фото и предложив выбрать, какой из снимков придется фолловерам по нраву.

Будущая звезда эстрады вызвала бурный восторг у своих поклонников. Они засыпали девушку комлиментами, причем большинству ценителей понравилось второе фото, на котором она прямо смотрит в камеру.

Тем не менее нашлись и критики, посетовавшие на излишне вызывающие трусики купальника.

А тем временем мама Марии шокировала подписчиков признанием о новых килограммах, которые она набрала на отдыхе.

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