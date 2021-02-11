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Шоу-бизнес

Полякова после «Маски» умудрилась рассориться с еще одной звездой

18:20 11 февраля 2021
Камалия и Полякова

Острая на язычок певица Оля Полякова не только неприятными намеками недавно обидела Тину Кароль, но и нелицеприятно высказалась о другой своей коллеге по цеху.

На днях в одной из развлекательных программ Полякова назвала Камалию «здоровой, сиськастой» и «с большими ногами», передает ТСН.

Камалия была огорошена таким заявлением. Она не ожидала, что «взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом».

В ответ певица отметила, что ее не интересует чье-то мнение. Для нее главное — какой пример она подает детям и какой ее видит любимый человек.

Напомним, Тину Кароль Полякова назвала «плакальщицей на похоронах». Конфликт между певицами пришлось улаживать организаторам детектив-шоу «Маска».

Телевизионщики принесли извинения Тине Кароль, фразу Поляковой назвали недоразумением и заверили, что Тину всегда с радостью ждут в эфире.

Фото ТСН

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