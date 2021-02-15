«И это не самое худшее в этой истории»: Славу Каминскую остановила полиция

Певица Слава Каминская попала в курьезную историю с остановившими ее машину патрульными полицейскими.

В сториз в Instagram она выложила несколько коротких видео. Оказалось, что полицейские спутали ее с другой певицей — Алиной Гроссу. При этом ехавший с ней в машине блогер Кирилл Скачков заявил, что его-то полицейские узнали, а вот Славу Каминскую — нет.

Кстати, недавно Слава Каминская продемонстрировала, как она нарушает правила дорожного движения. В ее сториз была запечатлена поездка в авто с детьми. При этом было видно, что дети сидят не в детских креслах — а это является нарушением ПДД.

Фото со странички Славы Каминской в социальных сетях.

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