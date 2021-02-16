27.72 / 27.97 33.43 / 33.90
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Гарри Галкин умилил всех аномальным прогнозом погоды

9:05 16 февраля 2021
Термометр

Юморист Максим Галкин поделился загадочным прогнозом погоды от сына Гарри — смартфон мальчика показывал ну уж очень теплую погоду, несмотря на мороз и снег за окном.

«Особенно повезло Калининграду и Омску. Погодные аномалии в отдельно взятом телефоне», — пишет Максим Галкин в Instagram. Гаджет утверждал, что в Калининграде сейчас +30 градусов, а в Омске — чуть прохладнее. Всего 28 градусов тепла.

В комментарии пришли «изнывающие от жары» жители Калининграда и омичи, радующиеся «зимнему загару», а также те, кто сейчас мечтает оказаться в теплых краях.

А некоторые комментаторы предположили, что в телефоне Гарри температура указывается не в градусах по Цельсию.

В подмосковной деревне Грязи, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, намело много снега. Алла Борисовна со смехом снимала юмориста, который «нырял» в сугробы.

Напомним, что данные Максима Галкина занесены в базы «Миротворца» — юморист сознательно нарушал правила пересечения государственной границы Украины при посещении оккупированного РФ Крыма.

Иллюстративное фото с Pixabay.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Оля Полякова

«Дорогущему ремонту хана!» Оля Полякова в бешенстве показала аварию в квартире

Меган Маркл и принц Гарри

Последняя капля: Елизавета II лишит принца Гарри и Меган Маркл всех остававшихся у них королевских патронатов

сын Королевой с девушкой

Вручение кольца записали на видео: сын Наташи Королевой сделал предложение девушке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер