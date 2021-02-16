Гарри Галкин умилил всех аномальным прогнозом погоды
Юморист Максим Галкин поделился загадочным прогнозом погоды от сына Гарри — смартфон мальчика показывал ну уж очень теплую погоду, несмотря на мороз и снег за окном.
«Особенно повезло Калининграду и Омску. Погодные аномалии в отдельно взятом телефоне», — пишет Максим Галкин в Instagram. Гаджет утверждал, что в Калининграде сейчас +30 градусов, а в Омске — чуть прохладнее. Всего 28 градусов тепла.
В комментарии пришли «изнывающие от жары» жители Калининграда и омичи, радующиеся «зимнему загару», а также те, кто сейчас мечтает оказаться в теплых краях.
А некоторые комментаторы предположили, что в телефоне Гарри температура указывается не в градусах по Цельсию.
В подмосковной деревне Грязи, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, намело много снега. Алла Борисовна со смехом снимала юмориста, который «нырял» в сугробы.
Напомним, что данные Максима Галкина занесены в базы «Миротворца» — юморист сознательно нарушал правила пересечения государственной границы Украины при посещении оккупированного РФ Крыма.
Иллюстративное фото с Pixabay.157
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