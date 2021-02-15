«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Юморист Максим Галкин, показавший, как «играет детство», рассмешил Аллу Пугачеву. Видео артист записал в своем имении в деревне Грязи.

Галкин «болванчиком» прыгал в сугробы и передвигался по дорожкам как кукла неваляшка.

Видимо, за Галкиным наблюдала его жена. Алла Борисовна смеялась и произносила: «Ой, не могу».

На вопрос подписчиков, кто смеется за кадром, Максим ответил: «Ну конечно, я ржу, записал себя пока монтировал».

Напомним, в праздник Святого Валентина Галкин представил поклонником клип, посвященный 14 февраля, в котором все роли он исполнил сам. Работа понравилась фанатам юмориста.

Фото Instagram /maxgalkinru

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