«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»
Юморист Максим Галкин, показавший, как «играет детство», рассмешил Аллу Пугачеву. Видео артист записал в своем имении в деревне Грязи.
@maxgalkinru
Как я снимаю ТикТок #сугробы #уии #уиииии #уиииоригинальный звук — Максим Галкин
Галкин «болванчиком» прыгал в сугробы и передвигался по дорожкам как кукла неваляшка.
Видимо, за Галкиным наблюдала его жена. Алла Борисовна смеялась и произносила: «Ой, не могу».
На вопрос подписчиков, кто смеется за кадром, Максим ответил: «Ну конечно, я ржу, записал себя пока монтировал».
Напомним, в праздник Святого Валентина Галкин представил поклонником клип, посвященный 14 февраля, в котором все роли он исполнил сам. Работа понравилась фанатам юмориста.
Фото Instagram /maxgalkinru647
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