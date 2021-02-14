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Шоу-бизнес

«Что любимой подаришь, скотина?»: Максим Галкин удивил необычным клипом про День Святого Валентина

15:14 14 февраля 2021
Галкин

Популярный юморист Максим Галкин в праздник Святого Валентина представил поклонником новую работу, посвященную 14 февраля.

В День влюбленных Галкин опубликовал клип на свою новую песню. Видео одновременно появилось в Instagram артиста и на его Youtube-канале.

«Дорогие подписчики! Поздравляю вас с Днем всех влюбленных! Ловите на моем Ютуб-канале свежий клип на мою новоиспеченную веселую песню!» — написал артист.

В клипе идет речь о том, как мужчины мучительно ищут подарки для своих любимых. Причем всех персонажей, включая женские, играет сам Галкин.

Рефреном в композиции звучит фраза: «День Валентина, День Валентина, что ты любимой подаришь, скотина?».

За четыре часа с момента публикации в Instagram ролик собрал почти 600 тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.

«Как крууто! С днем всех влюбленных, будьте счастливы», «Круто, день приятно начался с сюрприза от Вас, и Вас с праздником», «Дорогой Максим Александрович, если бы вы знали, как сильно мы хотим больше ваших треков, вы бы заплакали», — пишут подписчики.

Подражает отцу-пародисту и сын Максима Галкина Гарри. Он мило подшучивает над родственниками, вызывая смех и удивление родителей. У мальчика, как и у его сестры Лизы, есть своя страница в Instagram, где каждый демонстрирует свое умение. В частности, Лиза Галкина любит музыку и зажигательные танцы.

Фото Instagram/maxgalkinru

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