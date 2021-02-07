"Танцуют все!" Лиза Галкина в платье маленькой феи станцевала для родителей и гостей "замка"

В официальном аккаунте Гари и Лизы Галкиных в Сети появился архивный ролик с участием младшей дочери Аллы Пугачевой. Его, очевидно, снимали, во время торжества в «замке» в деревне Грязь — возможно, даже на праздновании новоселья.

«А теперь танцы!», — подписан ролик.

Наследницу Примадонны запечатлели в нежно-розовом платье, когда она словно маленькая феечка или бабочка, прыгает по полу, призывая детей и взрослых присоединиться к себе.

К сожалению, ролик очень короткий, и обрывается на самом интересном месте, но хочется верить, что девочке удалось «растормошить» гостей, и праздник в замке вышел на славу.

Читатели страницы были в восторге от танца Лизы.

Как известно, помимо танцев Лиза также играет на пианино, поет песни, рисует и изучает иностранные языки. А еще, как следует из публикуемых ее папой-юмористом видео, девочка демонстрирует и прекрасное чувство юмора.

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