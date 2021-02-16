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Шоу-бизнес

«На это, кажется, денег хватит»: Дантес решил купить жене сумку Jacquemus

9:23 16 февраля 2021
Дантес и Дорофеева

Телеведущий Владимир Дантес «расщедрился» на подарок супруге Наде Дорофеевой.

В сториз в Instagram он показал, сумку, на которую у него, «кажется хватит денег». «Шикую», — так прокомментировано видео Владимира Дантеса.

Похоже, что сумку Владимир Дантес присмотрел для Нади Дорофеевой уже после Дня Святого Валентина — видео появилось в его сториз уже 15 февраля. Что на это ответила певица, пока что не известно.

Напомним, что история любви Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса началась в 2011 году. Они познакомились в поезде, а уже через три месяца Владимир сделал ей предложение, а потом еще и еще… Свадьбу они сыграли уже в 2015 году.

О знакомстве Дантеса и Дорофеевой, а также истории других звезд, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Владимира Дантеса в социальных сетях.

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