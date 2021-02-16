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Шоу-бизнес

«Сторонитесь одурманивающего»: Бузова решила спасти россиян от наркотиков

17:14 16 февраля 2021
Ольга Бузова

Певица и тусовщица Ольга Бузова снялась в ролике на антинаркотическую тематику. Видео она опубликовала в своем Instagram.

«Наркомания — долгая смерть короткой жизни. Сторонитесь одурманивающего! Нет сомнений в том, что оно — ключ всех зол. Хочешь быть чистым — для начала не пачкайся. Не начинай! Не делай первого шага!» — написала Ольга Бузова в посте к видео.

При этом подписчики отметили в комментариях сюжетную незавершенность опубликованного видео — из него так не понятно, употребила ли героиня Бузовой предложенный ей наркотик: «А вот в конце смысл вообще получился странный», «Где отказ? Не было конкретных слов отказа».

Ранее сообщалось, что Бузова оконфузилась с видео того, как она готовит пельмени.

Фото из Instagram Ольги Бузовой

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