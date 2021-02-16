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Шоу-бизнес

Дан Балан едва не лишился матери из-за коронавируса

17:45 16 февраля 2021
Дан Балан

У Дана Балана, бывшего участника тренерской команды проекта «Голос країни», мать заболела COVID-19 и попала в реанимацию. Об этом Людмила Балан сообщила в ролике, который опубликовала в своем Instagram.

Молдавская певица и телеведущая Людмила Балан записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, как проходит ее восстановление после тяжелой болезни. При этом она показала, как прыгает на скакалке.

«Прошло ровно два месяца с тех пор, как я была госпитализирована в реанимационное отделение… Ковид напал на меня и сильно ударил… Я благодарю врачей, которые спасли меня, фанатов, которые прислали мне сообщения поддержки, и мою семью, которая всегда была со мной… То, что было тяжелее всего, прошло… Сейчас я нахожусь на реабилитации, где много свежего воздуха и много движения», — сообщила Балан.

Напомним, что Дан Балан записал новую песню — дуэтом со своей экс-подопечной по проекту «Голос країни».

Фото из Instagram Дана Балана

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